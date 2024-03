A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), desarticulou nesta terça-feira (5) um quadrilha suspeita de cometer roubos de carga de cigarro em Porto Alegre e Região Metropolitana. Os criminosos teriam praticado ao menos 40 assaltos e causado um prejuízo de R$ 3 milhões. Os delitos são cometidos durante o transporte do produto, quando motoristas são abordados. O grupo é considerado o maior no ramo de roubo a carregamento de cigarro.