Imagens de câmeras obtidas pela Polícia Civil durante a investigação do assassinato de um motorista de aplicativo em São Leopoldo, no Vale do Sinos, mostram criminosos perseguindo a vítima em alta velocidade pelas ruas do bairro Arroio da Manteiga. A facção apontada como responsável pela execução é alvo da Operação Xeque-Mate do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta segunda-feira (18).