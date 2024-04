Pioneiro no país, o programa estadual de incentivo à segurança pública já destinou mais de R$ 91 milhões para a compra de armas, viaturas e equipamentos e a ações de prevenção à violência no Rio Grande do Sul. Ativa desde agosto de 2019, a política viabilizou a compra de 1,9 mil armas, quase 300 viaturas e mais de 700 itens de proteção aos policiais.