Cristian Henrique do Prado, 25 anos, estava na frente de um bar quando um suspeito, a bordo de um carro, atirou 15 vezes em sua direção. Registrado no dia 3 de fevereiro, este foi o primeiro de cinco homicídios ocorridos no mês passado em Erechim, cidade com 105,7 mil habitantes no norte do Estado. Os crimes já foram elucidados e, segundo a Polícia Civil, todos estariam relacionados: foram provocados por uma série de retaliações entre facções criminosas rivais. Até agora, sete suspeitos foram presos pela suposta participação nestes assassinatos.