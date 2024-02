O Carnaval não terminou da melhor forma para Lívia Moura, irmã do ex-jogador Léo Moura, que atuou pelo Grêmio entre os anos de 2017 e 2019. Ela foi presa na manhã desta terça-feira (13), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, suspeita de estelionato. De acordo com a investigação, a empresária é acusada de vender entradas falsas para camarotes na Sapucaí.