Após acumular algumas dívidas, em novembro do ano passado, um morador de Porto Alegre decidiu se desfazer de uma guitarra que mantinha com apreço havia mais de uma década. Para isso, anunciou o instrumento por meio de um site. Após a negociação pela internet com um falso comprador, se viu vítima de um golpe. Por fim, ficou sem a guitarra, sem o pagamento e com as contas a pagar.