Teve início nesta sexta-feira (23) o julgamento de dois recursos envolvendo o médico Leandro Boldrini, condenado duas vezes pela morte do filho, Bernardo, em 2014. Em uma das requisições, o Ministério Público (MP) pede o aumento da pena do médico. Já na outra, a defesa pede a nulidade do segundo julgamento, realizado em 2023.