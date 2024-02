A Brigada Militar divulgou detalhes do depoimento de Sérgio Camargo Kupstaitis, 71 anos, envolvido em uma briga com o motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, no último dia 17, que resultou no indiciamento de ambos, pela Polícia Civil, por lesão corporal. Conforme a Corregedoria-Geral da BM, o idoso admitiu ter efetuado um golpe com canivete contra o motociclista.