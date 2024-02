A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (23), o resultado do inquérito que apurou o caso de uma briga com agressão entre um motoboy e um idoso, registrado no último sábado (17), no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais em todo o país em razão da forma como policiais da Brigada Militar atenderam a ocorrência, envolvendo um homem negro e outro branco.