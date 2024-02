Um homem preso injustamente por uma acusação de estupro de vulnerável afirma que não conseguiu se restabelecer emocional e financeiramente um mês após ter sido solto. Morador de Vera Cruz, a 163 quilômetros de Porto Alegre, no Vale do Rio Pardo, Francilício dos Santos Nogueira, 47 anos, foi confundido com Francilúcio, um procurado pela Justiça do Ceará.