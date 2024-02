A Justiça do Rio Grande do Sul determinou, nesta sexta-feira (16), a suspensão do exercício da medicina pelo cirurgião plástico Leandro Fuchs, investigado pela Polícia Civil por lesões corporais gravíssimas em pacientes após problemas em operações. Além disso, o judiciário gaúcho proibiu o médico de sair de Porto Alegre, onde reside. Ele também teve o passaporte apreendido.