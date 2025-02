Caxias enfrenta o São José  e depende apenas de si para se classificar à semifinal do Gauchão

Vini Guedes, titular no time do técnico Luizinho Vieira, em treino no CT do clube. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias terá pouco mais de 90 minutos para garantir vaga na terceira semifinal consecutiva do Campeonato Gaúcho. Neste sábado (15), o time grená enfrenta o São José, às 16h30min, no Estádio Centenário. Uma vitória simples garante a classificação sem depender de outro resultado na última rodada da primeira fase.

Para chegar à semifinal, o Caxias tenta manter a evolução na competição. Defensivamente, o time não sofreu gols nas últimas três partidas.

— Temos vários pontos positivos. A gente vem de uma sequência sem tomar gols, que é importante pela consistência também, pontuar fora de casa foi muito importante agora contra o Guarany. Sabemos dos pontos que a gente tem que melhorar e queremos cada vez melhorar o desempenho, melhorar a performance. Vir para casa, dependendo só de si. Então, a gente convoca o torcedor para estar presente aqui, porque é muito importante para nós, para que a gente possa ganhar o jogo. O São José também vem com objetivos, mas queremos chegar em mais uma semifinal — comentou o volante o Vini Guedes, que já foi finalista com o Caxias no Gauchão de 2023.

A partida contra o São José define muitas situações para o Caxias. Além da vaga na fase semifinal do Gauchão, e seguir vivo na luta pelo titulo, o time grená garante presença na Copa do Brasil do próximo ano.

— Para nós vale muito. Vale uma vaga na Copa do Brasil, financeiramente também é muito importante para nós. Então, a gente tem ciência disso, dessa importância. Você foge de uma Taça Farroupilha e passa para uma semifinal de Campeonato Gaúcho, visando o título, que é o que a gente sempre visou, desde que começou o campeonato. Então, a gente sabe da importância do jogo contra o São José, de tudo que envolve, não só dentro de campo, mas também para o clube em si financeiramente. Estamos preparados para buscar a vitória e alcançar esse primeiro objetivo — avaliou Vini Guedes.

Do outro lado, o São José ainda não venceu no Gauchão. Em sete jogos, quatro empates e três derrotas. O time treinado por Rogério Zimmermann luta pra escapar do quadrangular que brigará contra o rebaixamento.

— A gente sabe que eles têm uma bola parada muito boa também. A transição deles é muito forte. Então, estamos cientes disso e tomando os cuidados para que a gente não sofra com isso. E fora isso, é fazer o jogo que a gente vem fazendo. Tentar propor o jogo, temos nosso conceito de jogo, tanto dentro quanto fora de casa, mas que isso possa se aflorar cada vez mais, com o apoio do torcedor também, para que a gente possa conseguir essa vitória e alcançar essa semifinal.

Retorno de lesão

O volante Vini Guedes teve um ano de 2024 muito difícil. O jogador teve uma lesão no início de 2024 e não jogou pelo América-RN. No Caxias, a chance do recomeço.

No entanto, teve um novo problema clínico antes de começar o Estadual e estreou na segunda rodada contra o Grêmio. Dos cinco jogos, três foi titular. O meio-campista tem se firmado na função.

— Cada vez melhor. Eu vinha de um longo período sem jogar. Sabemos que não é fácil para um atleta ficar um período tão longo. Foi quase um ano e meio sem jogos oficiais, então retornando agora e estou me sentindo melhor a cada jogo, com mais ritmo, melhor fisicamente. Também vejo que a minha performance, conforme cada jogo, tende a melhorar, então estou me sentindo muito bem — finalizou Vini Guedes.