O ano de 2023 encerrou com 55 pessoas assassinadas em Santa Maria. São 15 homicídios a menos do que os 70 registrados em 2022, o que representa uma redução de 21,4%. Três bairros lideraram com o maior número de casos e, juntos, somam um terço dos homicídios. Noal, na região centro-oeste, Divina Providência, na região norte e Urlândia, na região sul, tiveram seis assassinatos cada, somando 18 casos.