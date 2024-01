Havia dois meses que Nara Denise dos Santos, 61 anos, e o companheiro Marcos do Nascimento Falavigna, 37, tinham se mudado para uma casa verde no bairro Sulbrasileiro, em Osório, no Litoral Norte. Pela vizinhança, eram considerados moradores discretos, que pouco eram vistos. Foi no interior da residência que, no último sábado (6), policiais encontraram o corpo da mulher, depositado dentro de uma geladeira deitada, coberta de concreto.