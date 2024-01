Uma mulher de 62 anos foi encontrada morta dentro de uma geladeira no bairro Sulbrasileiro, em Osório, no fim da madrugada deste sábado (06). Segundo a Brigada Militar, foi o autor do crime quem procurou a polícia, em Imbé, informando que a companheira estava morta dentro de casa. A vítima foi identificada como Nara Denise dos Santos.