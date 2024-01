Um soldado reformado da Brigada Militar foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Ele foi identificado como Luis Miguel Flores Martins, 37 anos. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (8), após recebimento de denúncia anônima sobre venda de narcóticos em uma residência no bairro Vila Julia. Agentes do 6º Batalhão de Polícia de Choque, de Uruguaiana, iniciaram então o monitoramento do local.