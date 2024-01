A família de Gabriel Oliveira Netto, 28 anos, que morreu na queda de um elevador de carga no edifício Abraham Lincoln, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, no dia 8 de janeiro, alega que a empresa PV Incorporadora, responsável pelo prédio, ainda não prestou auxílio após o ocorrido. O operário, natural de Cruz Alta, no noroeste gaúcho, deixou uma filha de cinco meses.