Uma mulher de 34 anos foi atendida nesta terça-feira (5), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, com ferimentos no rosto provocados por um objeto cortante. Em relato à Brigada Militar (BM), ela afirmou ter sido vítima de um ataque com golpes de faca.