A Brigada Militar foi chamada na manhã de segunda-feira (11) à Rua Apóstolo João, no bairro Nova Santa Marta, em Santa Maria, por conta de um Chevrolet Prisma que havia subido em uma calçada e ficou trancado no meio-fio. Moradores das redondezas ouviram o barulho, foram verificar a situação e encontraram um menino de oito anos no banco do motorista. Na conversa com os PMs, o pequeno relatou que tinha pego o carro da mãe para ir à escola.