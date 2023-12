O juiz de direito Francisco Luís Morsch negou o pedido do Ministério Público do Estado (MPRS) e da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) para o adiamento do julgamento dos réus pelo incêndio na boate Kiss. A decisão foi proferida no fim da tarde desta segunda-feira (11), horas após o pedido ser formalizado pelo Ministério Público.