Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil gaúcha capturaram, na zona norte de Porto Alegre, o homem apontado como autor dos disparos que mataram Pablo Garcez Nogueira Nilsson, 39 anos. O crime aconteceu no dia 16 de outubro, na saída da Cosmus Lounge Bar , no bairro Moinhos de Vento, na Capital.