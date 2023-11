A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de uma mulher que filmou o próprio assassinato. Um tiro a atingiu na cabeça. O vídeo indica que o disparo partiu do namorado dela e a polícia tenta entender se o assassinato foi intencional e se foi premeditado. O crime aconteceu por volta das 22h de sábado (4), em Jataí, no sudoeste do Estado.