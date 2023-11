A Polícia Civil investiga o caso de um homem encontrado morto com sinais de violência por facada, na manhã desta sexta-feira (3), na comunidade rural de Linha Sete de Setembro, em Sério, município do Vale do Taquari de apenas 2,2 mil habitantes. A vítima foi identificada como Marcelo Daniel Weiss, e teve o corpo localizado por um empresário que seria seu contratante para serviços de extração de madeira na cidade.