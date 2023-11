O genro do ex-médico Roger Abdelmassih foi morto durante uma tentativa de assalto no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na tarde de domingo (26). Denis Roberto Piccoli Ramos, 53 anos, pilotava uma moto quando foi abordado por assaltantes. Um policial de folga que passava pelo local interveio e, após troca de tiros, Ramos e dois suspeitos acabaram mortos; um terceiro foi socorrido com vida para um hospital da região. O corpo de Ramos vai ser enterrado no Rio Grande do Sul.