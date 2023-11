Começou na tarde desta quinta-feira (9) o interrogatório de Fernando Luiz Becker, acusado pelo Ministério Público (MP) de matar o próprio pai, Nilto Artur Becker, em julho de 2003, em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo. O interrogatório começou às 13h30min. O réu nega o crime.