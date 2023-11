O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil desencadeou nesta terça-feira (21) a Operação Retaliação, tendo como alvo suspeitos de participação em homicídios, ocorridos no segundo semestre deste ano, em Viamão. As prisões ocorreram em bairros periféricos localizados na extensão da Estrada São Caetano (continuação da Lomba do Pinheiro) e estão relacionadas a três fatos distintos, porém todos com a marca da violência empregada pelo crime organizado.