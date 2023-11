Um homem de 58 anos foi preso na tarde desta terça-feira (21) por suspeita de ter assassinado a tiros Daniel Boeira da Silva, 40. O crime aconteceu por volta das 5h de hoje na Rua Cristalino Xavier de Campos, no bairro Municipal, em Vacaria. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o motivo do crime pode ter sido um desentendimento antigo entre a vítima e o suspeito do crime.