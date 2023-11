De janeiro a outubro de 2023 foram registradas 4.650 denúncias de violência contra mulheres pela Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180 no Rio Grande do Sul. O número representa um aumento de 40,2% no registro dessas ocorrências, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, foram 3.316 denúncias. Os dados são do Ministério das Mulheres.