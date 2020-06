Região Metropolitana Confirmar versão de confronto entre PMs e foragido da Justiça é desafio para investigação do caso que terminou com mulher morta Costureira e angolano que retornavam do Litoral Norte foram baleados. Ela morreu nesta semana e ele foi preso engano, sendo solto 12 dias depois. Homem que era procurado por tentativa de feminicídio foi capturado