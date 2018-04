História de cinema Punhal raro usado no filme "O Tempo e o Vento" é recuperado após cinco anos de sumiço Polícia Civil resgatou a arma com um morador de Cruz Alta, que comprou o objeto por R$ 1,9 mil em um leilão virtual promovido por casa do ramo do Rio de Janeiro. O homem que estava com a posse da raridade não agiu de má-fé, acredita o delegado do caso