A Polícia Civil indiciou Alvaro José Borba Silveira, 57 anos, pelo assassinato do eletricista Alexandre Farias de Vargas, 49 anos, na semana passada em Porto Alegre. O crime aconteceu no último dia 25, na Rua Ítalo Bruto, bairro Espírito Santo, zona sul da Capital. Segundo o titular da 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, Rodrigo Reis, Silveira responderá por homicídio doloso duplamente qualificado.

Conforme a Polícia Civil, Vargas prestava serviços para a CEEE e fazia ligação em um poste de luz na rua em que o crime aconteceu. A caminhonete da empresa estava bloqueando parcialmente a saída da garagem do autor do disparo.

Segundo as investigações, o homem queria sair com o carro e discutiu com o funcionário. Em seguida, retornou para dentro da casa, onde buscou uma arma e atirou contra o Vargas. Ainda conforme a polícia, Silveira mirou na direção de outro funcionário da empresa de energia, mas foi contido por familiares. Depois, fugiu do local e só se apresentou ao poder judiciário na última sexta-feira (27), dois dias após o crime. Desde então, Silveira está preso.