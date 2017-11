Os investigadores da 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre apuram as circunstâncias em que dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros pouco antes de 1h30min desta segunda-feira (6), na Rua São Domingos, no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre.

Pouco tempo depois do crime, a Brigada Militar deteve um homem, autuado em flagrante. O delegado Rodrigo Reis, encarregado da investigação, ainda apura os detalhes do depoimento do suspeito. Testemunhas relataram aos policiais que houve um intenso tiroteio na rua, resultando nos dois homens mortos.