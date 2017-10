O dono de um minimercado e o de uma reciclagem da Rua Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre, foram presos nesta terça-feira (17) por furto de energia elétrica, conhecido como "gato".

Nos dois estabelecimentos, os agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) encontraram as ligações irregulares e realizaram as prisões em flagrante.