A investigação é do delegado Paulo César Jardim, da 1ª Delegacia de Polícia da Capital. Jardim ressalta que a investigação começou após uma viatura da polícia ter sido incendiada no centro de Porto Alegre há cerca de dois anos.

O primeiro ataque ocorreu em 2013, após o incêndio de três viaturas da Polícia Civil estacionadas no pátio da Secretaria da Segurança. Os suspeitos usam bombas caseiras e ainda fazem pichações nos locais atacados. Houve ataques com uso de explosivos também em viaturas da Brigada Militar, no pátio da Academia de Polícia, em uma concessionária Renault, em uma agência banco Santander, em um blindado do Exército, na igreja São Pedro, nas sedes do DEM e PSD, assim como um princípio de incêndio, neste ano, em um carro próximo ao consulado alemão. Além disso, foi registrada pichação em um monumento ao Batalhão de Suez. Todos os ataques ocorreram em Porto Alegre.