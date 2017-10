Diego Vara / Agencia RBS

Adolescentes cometeram 184 homicídios neste ano, em Porto Alegre. O levantamento, que vai até outubro, foi apresentado pela promotora de Justiça da Infância e da Juventude Juliana Bossardi em audiência pública realizada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, em parceria com a Pastoral do Menor. Apesar de ser uma quantidade semelhante à de 2016 (191), é quase o dobro do registrado em 2015 (100).

No levantamento apresentado, o número de roubos também cresceu, de 431, em 2016, para 493, neste ano. Para a promotora, mesmo o modelo de execução da medida sócia-educativa do Estado sendo modelo no país, há necessidade permanente de investimentos no sistema.

- Nesses quatro anos em que atuo na área da Infância, percebo uma mudança de perfil nos tipos de atos infracionais cometidos. O nosso levantamento mostra que o número de homicídios praticados por adolescentes subiu drasticamente e há uma queda nas internações por tráfico de drogas. O adolescente que era o traficante na facção passou a ser o executor. Por isso, o trabalho na prevenção é urgente. Quando o adolescente chega a esse ponto a rede, que deveria ter evitado isso, falhou.

Além da promotora, de representantes da Assembleia e da Pastoral do Menor, participaram do debate representantes do Judiciário, da Fundação de Economia e Estatística, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública e da Fundação de Atendimento Socioeducativo.

Atos infracionais cometidos por adolescentes em Porto Alegre:

Roubos

2013 447

2014 388

2015 401

2016 431

2017 493

Latrocínios

2013 05

2014 11

2015 12

2016 15

2017 até outubro 08

Tráfico de drogas

2013 669

2014 612

2015 443

2016 348