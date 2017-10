Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Santa Maria, no centro do Estado, nesta sexta-feira (27). Conforme a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) do município, os policiais tentaram fazer a abordagem de um Crossfox, com placas de Porto Alegre, quando os ocupantes iniciaram a fuga.