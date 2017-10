Veículo levado por criminosos foi abandonado logo depois do crime Brigada Militar / Divulgação

A menina, de cinco anos, baleada na noite desta terça-feira no bairro Restinga, em Porto Alegre, está hospitalizada em estado grave. A informação é da Polícia Civil, que investiga o caso. A criança foi atingida por uma bala perdida, quando caminhava com a avó por volta das 19h. Logo depois, uma mulher foi encontrada também atingida por um tiro. Alvejada na cabeça, Vanessa Ferreira Flores, 23 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (25). Na mesma noite, duas horas depois, um homem, de 33 anos, também foi executado a tiros no bairro.

O disparo que atingiu a criança teria partido de dentro de uma EcoSport, onde estavam os criminosos que assassinaram Vanessa. Pouco antes, a jovem foi retirada de casa, na Alameda B, junto com o filho. Eles foram levados com os criminosos no veículo. O menino acabou sendo deixado na casa de uma familiar algumas quadras depois. Os bandidos seguiram com Vanessa no carro e cruzaram pela avó e a menina, que caminhavam na rua. Neste momento, começaram os tiros. Para a polícia, elas foram vítimas de bala perdida.

— A avó nem viu de onde vieram os tiros. Quando percebeu a neta já tinha sido baleada — explica a delegada Shana Hartz, da 16ª Delegacia de Polícia.

A policial acredita que a menina e a avó, baleada de raspão no joelho, foram atingidas antes de Vanessa, que foi morta uma quadra depois, na Alameda C.

— Se ela tivesse sido baleada antes, a avó da menina teria ouvido esse tiro.

Uma das hipóteses é que Vanessa tenha se jogado de dentro do carro na tentativa de escapar dos executores. Outra possibilidade é que tenha sido obrigada a descer e assassinada na rua. A perícia concluiu que ela foi baleada fora do automóvel, já que não havia vestígios de sangue dentro do veículo — abandonado logo após o crime. Nada foi levado de dentro da EcoSport. Uma pistola 9mm foi usada no assassinato.

Segundo a delegada, a suspeita inicial era de latrocínio (roubo com morte), já que o carro do companheiro de Vanessa foi levado na ação. No entanto, ao longo do dia, as investigações passaram a apontar para um homicídio. A motivação ainda não está esclarecida. Vanessa foi socorrida até o Hospital Cristo Redentor, mas morreu por volta das 3h. A criança foi levada para o Hospital de Pronto Socorro, onde passou por cirurgia. A avó dela foi atendida e liberada.

Dois assassinatos em duas horas

Duas horas depois do crime que vitimou Vanessa, um homem foi morto também nas proximidades. Um motociclista teria se aproximado e atirado contra Thiago Ocacia de Ávila, 33 anos, na Estrada João Antônio da Silveira. Ele morreu no local. O caso é investigado pela 4ª DHPP.

— Os policiais ainda estavam atendendo o primeiro caso, quando aconteceu o segundo. Não se descarta a vinculação dos fatos. O espaço temporal foi bem curto — conta a delegada Shana Hartz.

À frente do 21º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Marcio Galdino afirmou que o policiamento tem sido reforçado no local para reprimir a violência gerada pelas disputas do tráfico e lamentou o fato de uma criança ter sido ferida na ação dos criminosos.

— É algo que nos deixa muito consternados, por envolver um inocente. Estamos buscando trazer tranquilidade novamente para a comunidade. Infelizmente, para esse caso pode ser uma resposta tardia, mas a ideia é prevenir outros possíveis crimes. Se a gente não intervir, isso vai aumentar.