Brigada Militar / Agencia RBS

A Brigada Militar recapturou, na manhã desta segunda-feira (30), um homem que estava foragido desde julho da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires (PEVA). O homem identificado Leandro da Silva Mendes foi preso em uma residência no bairro Faxinal, em Santa Cruz do Sul. Os policiais apreenderam uma pistola .380 com o fugitivo. Ele também é suspeito de ser autor de roubos no município.



Mendes foi localizado após um levantamento do setor de inteligência da Brigada Militar de Santa Cruz do Sul. Ele não ofereceu resistência à prisão e foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento do Município (DPPA), de onde será levado ao presídio de Santa Cruz.

Na madrugada do dia 18 de julho, Mendes e outros sete detentos da PEVA fugiram após serrarem grades das celas. Cinco foram recapturados e um acabou morto durante confronto com a BM, no início do mês, após matar o cunhado em Santa Cruz do Sul.

A recaptura ocorre dois dias após a fuga de outros sete presos da PEVA, na madrugada do último sábado (29). Conforme a polícia, os fugitivos são de alta periculosidade e têm assassinatos e assaltos a banco entre os antecedentes criminais. Conforme a Comandante da Brigada Militar em Venâncio Aires, a capitã Michele Vargas, as buscas seguem nesta segunda. Além da área urbana, os policiais também estão percorrendo propriedades rurais em Santa Cruz em busca do paradeiro dos fugitivos.

Ainda de acordo com a Comandante, os presos utilizaram a fiação elétrica para causar um curto-circuito e com a eletricidade aquecer as grades. O processo facilitou o trabalho dos detentos para serrar as barras. Depois, eles romperam a tela que cerca o presídio e fugiram. Segundo o delegado regional, Bruno Pereira, o presídio conta com quatro guaritas, mas somente em duas permanece um policial militar de vigia. A comandante Michele Vargas afirma que o ideal é que haja quatro policiais nas guaritas, mas ressalta que os presos aproveitaram o momento da troca da guarda para realizar a fuga.