Conforme as informações do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a ocorrência teve início com o ataque ao casal que caminhava na esquina da Rua General Lima e Silva com a Lobo da Costa, na Cidade Baixa. Dois bandidos em uma motocicleta levaram celulares e pertences das vítimas. Uma viatura que passava próximo ao local foi avisada.