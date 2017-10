Alvo de decisão da Justiça no dia 11 deste mês, prédio teve todos os detentos removidos nesta segunda-feira

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informou nesta terça-feira (24) que todos os presos que vinham sendo mantidos no Instituto Penal Padre Pio Buck, na zona leste de Porto Alegre, foram transferidos. A medida foi determinada pela Vara de Execuções Criminais (VEC) no dia 11 deste mês devido à superlotação. Os detentos estavam sendo mantidos no local de forma provisória, em razão da falta de vagas em presídios. Nesta segunda-feira, os últimos 54 suspeitos de crimes foram encaminhados para outras cadeias.