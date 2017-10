Um acidente na madrugada desta sexta-feira (27) resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas e na apreensão de cerca de 100 kg de maconha. Conforme a polícia, um carro com placas de Porto Alegre, trafegava no sentido São Sepé - Santa Maria quando foi interceptado por uma barreira policial no km 343 da BR 392, próximo à ponte do Arenal.