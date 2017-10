A polícia faz buscas a um foragido do Presídio de São Sepé, na Região Central. Marcio Vieira Mariano, de 30 anos, cumpre pena por crimes de furto, roubo de gado e tráfico de drogas. Além disso, ele também foi indiciado, junto com outras quatro pessoas, suspeito de ter participado do latrocínio de um idoso, que aconteceu em dezembro de 2014, na mesma cidade.