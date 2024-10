"Tem boas chances de mudar a maneira como vemos o tratamento": pesquisador brasileiro desenvolve técnica inovadora contra o câncer colorretal

Imagine que um carro com problema está andando muito rápido. Ao invés de tentar pará-lo, você o abastece com combustível de foguete. Junto a isso, desliga a refrigeração. O veículo superaquece e não consegue se autoconsertar, portanto, para de se mover. É com essa analogia que o biomédico brasileiro Matheus Henrique Dias explica o método no qual se baseia sua pesquisa sobre um novo tratamento de câncer colorretal — o terceiro mais comum entre homens e mulheres no Brasil.