É possível parar de fumar cigarro eletrônico?

Problemas de saúde decorrentes do cigarro eletrônico vêm sendo uma queixa cada vez mais comum entre pacientes que procuram atendimento na área da pneumologia. No Rio Grande do Sul, especialistas já observam diferentes casos de complicações, hospitalizações e até mortes pelo uso dos dispositivos conhecidos como vapes. Os profissionais alertam que existe uma dificuldade maior para largar o vício nesses produtos, devido à quantidade de nicotina que liberam.