Baixo estoque de sangue pode comprometer cirurgias no Hospital Dom João Becker, em Gravataí  

Hospital Dom João Becker, de Gravataí, precisa de doações de sangue com urgência. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Cirurgias, transfusões e demais procedimentos realizados no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, estão ameaçados devido ao baixo estoque de sangue na unidade. A casa de saúde, que é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, precisa de doações com urgência.

Em média, 250 bolsas de sangue são utilizadas por mês no Dom João Becker, o que requer ao menos 350 doadores de todos os grupos sanguíneos. O hospital informa que precisa de doações de todos os tipos de sangue, principalmente os de RH negativo.

— Somos o único hospital da cidade. Além de um hospital geral, somos um hospital de trauma, temos quatro grandes rodovias que passam pela cidade e por isso atendemos muitas vítimas de acidentes — explica o diretor técnico do Dom João Becker, Fernando Issa.

Na tarde desta quarta-feira (19), por exemplo, o diretor comenta que havia apenas seis bolsas do sangue tipo O+, o mais comum. O volume considerado normal é de 15 bolsas. O tipo mais procurado e também mais difícil de obter é o O-. Nesta tarde, havia apenas três bolsas deste tipo, sendo que o volume seguro é de, pelo menos, seis bolsas.

— O O- é muito importante em unidades de trauma, porque ele tem menor rejeição pelo organismo, auxiliando em situações de emergência — explica o diretor.

De acordo com a Santa Casa, o volume de doações vem diminuindo significativamente nos últimos anos. Com isso, os estoques geralmente operam no limite e, em alguns momentos, devido à alta demanda, o volume se torna crítico.

Superlotação

Nesta tarde, a emergência do Dom João Becker operou com 243% da capacidade. As unidades de internação também operaram com capacidade total.

A Santa Casa, em Porto Alegre, também operou com superlotação nesta quarta-feira. Houve restrição de atendimentos na Emergência SUS, que recebeu apenas pacientes encaminhados pelos órgãos públicos. No início da tarde, havia 56 pacientes em observação, o que representa 200% de superlotação.

Distância dificulta doação

Um dos entraves apontados pelo hospital para o recebimento de doações é a necessidade de deslocamento até Porto Alegre para os gravataienses que desejam doar. Com o objetivo de mitigar esse problema, a prefeitura trabalha para viabilizar a implementação da primeira Unidade de Coleta de Sangue de Gravataí.

A previsão é de que o posto entre em operação no primeiro semestre de 2026. A unidade será construída junto à UPA Abílio Alves dos Santos, na parada 74.

O projeto será custeado por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão do deputado federal Danrlei de Deus (PSD), obtido por intermédio da vereadora Anna Beatriz (PSD) e do deputado estadual Dimas Costa (PSD).

Como doar

O que precisa:

Apresentar documento com foto, válido em todo território nacional

Ter entre 16 e 69 anos de idade

Ter peso acima de 50kg

Onde: