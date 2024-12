Parassonia: entenda o transtorno do sono que tornou agressor de paisagista incapaz de responder pelo crime

A parassonia é um transtorno do sono caracterizado por comportamentos anormais que ocorrem durante o repouso. Entre os sintomas mais comuns estão sonambulismo, terrores noturnos, pesadelos frequentes, bruxismo e, em casos mais raros, episódios de violência durante a fase REM do sono.

Foi com base nesse diagnóstico que o advogado Vinícius Batista Serra, acusado de espancar a empresária Elaine Caparroz em 2019 , foi considerado inimputável pela Justiça do Rio de Janeiro .

O crime ocorreu no apartamento em que ela morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante quatro horas, ela foi espancada pelo advogado, que foi preso em flagrante, depois que os vizinhos ouviram pedidos de socorro e chamaram a polícia. As informações são do jornal O Globo.