Funcionários do HPS de Canoas estão com férias e 13º atrasados

Os funcionários do Hospital de Pronto Socorro de Canoas , na Região Metropolitana não receberam a primeira parcela do 13º salário e o valor referente às férias. A situação também afeta os médicos de emergência que estão atuando junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças.

A primeira parcela do 13º devia ter sido paga até o dia 29 de novembro. Segundo relatos de colaboradores, o valor não foi depositado até esta terça-feira (3).

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul está monitorando a situação. De acordo com o Simers, os salários de outubro ainda não foram pagos aos médicos.