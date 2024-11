A Unidade de Saúde Esmeralda, no bairro Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, vai fechar no seu endereço atual a partir de quinta-feira (14). De forma temporária, a partir de segunda-feira (18), o serviço de saúde será prestado na Rua Dolores Duran, 1056, a 300 metros do lugar anterior.