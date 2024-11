Atualmente com 48 anos, a pensionista e moradora de Porto Alegre, Marcia Regina Mendes, convive há 20 anos com um cisto cerebral e precisa monitorá-lo frequentemente. Em 2022, ela teve um exame de ressonância marcado para avaliar o possível crescimento do cisto e se há necessidade de cirurgia. A previsão é de que o procedimento ocorra só em 2027.