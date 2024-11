A partir de sexta-feira (8), as farmácias do Rio Grande do Sul não poderão vender medicamentos controlados com receitas digitais do tipo A, B e B2, nas cores amarelo e azul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explicou, em nota publicada nesta quinta-feira (7), que a medida que permitia esse modelo de receituário era temporária.